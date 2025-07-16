Beşiktaş orta sahasını İskoçya'da arıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için rotasını İskoçya’ya çevirdi.

BEŞİKTAŞ DIOMANDE İÇİN BASTIRIYOR

Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers forması giyen Mohamed Diomande için resmi teklifini iletti.

Afrika basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisi için 7.5 milyon Euro’yu aşan bir teklif sundu. Ancak Rangers cephesi, genç yıldız için daha yüksek bir bedel talep ediyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken Beşiktaş yönetimi transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, hem teknik heyetin hem de scout ekibinin olumlu rapor verdiği 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

İsviçre doğumlu Mohamed Diomande, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta görev aldı, bu süreçte 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Orta sahada dinamizmi ve top tekniğiyle öne çıkan genç oyuncu, Beşiktaş’ın gelecek sezonki kadro yapılanmasında önemli bir parça olabilir.