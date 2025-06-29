Beşiktaş, Osayi'nin alternatifini Ada'da buldu

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile anlaşan ancak babasının isteklerinden dolayı transferi askıya alınan Osayi-Samuel'in alternatifini siyah beyazlılar İngiltere'de buldu.

İKİ İSİM İNGİLTERE'DEN

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş sağ bek konusunda Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren Nelson Semedo ile Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters. Serdal Adalı'nın başkanlığında transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar ismi geçen iki futboludan birini kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.