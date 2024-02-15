Beşiktaş öyle bir şey yaptı ki yönetime tepki yağıyor

Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetimin izlediği fiyat politikası Siyah-Beyazlı taraftarları çılgına çevirdi.

22. haftaya göre; ekonomik düzeyi yüksek olan vatandaşların aldığı VIP biletlerinde indirime gidilirken, dar gelirli vatandaşların tercih ettiği kale arkası tribün biletlerine zam yapıldı. Bu maçtaki en ucuz bilet 600 TL, en pahalı bilet de 10 bin 500 TL oldu.

22. haftadaki Adana Demirspor mücadelesinde en ucuz bilet 450 TL'den satışa çıkmıştı. Aynı maçta en pahalı bilet yeri olan Loca 162'den karşılaşmayı izlemek isteyenler 16 bin 900 TL ödemek zorundaydı. Aynı tribün Konya maçında 10 bin 500 TL'ye indi.

Taraftarlar pahalı yerlerin fiyatlarının düşürülmesi, en ucuz biletlerin zamlanmasına isyan etti. Bu arada '4. Kategori' de Adana Demirspor maçında bin 250 TL idi, Konyaspor maçında 2 bin TL oldu.