Beşiktaş'tan depremzedeler için özel maç kararı. İşte rakibi

Beşiktaş, depremzedeler için Bakü'de Sabah Fk ile dostluk maçı yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş ile Sabah FK arasında oynanacak maç 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak.

13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."