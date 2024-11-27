Beşiktaş paramparça! Bir yönetici daha istifa etti. Görevine son verilen Samet Aybaba elindeki belgeleri açıklayacağını söyledi

Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinden bu yana sular durulmuyor. Süper Lig’de Göztepe’ye karşı 2-0 önde götürdüğü maçı 4-2 kaybeden siyah beyazlılarda tepkilerin odağına Hasan Arat yönetimi ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yerleşti.

Taraftarların yoğun tepkisi sonrası çalkalanan yönetimde dün akşam saatlerinde ismin görevine son verildi. Hasan Arat’ın Başkan seçilmesi ile birlikte futbol yapılanmasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile birlikte sezon başında danışman olarak transferlerden sorumlu olan Brad Fridel’ın görevine son verildi.

Yönetimin resmi açıklamasında "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

BUGÜN 2 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Brad Fridel’ın görevine son verilmesi sonrası sular durulmadı. Siyah beyazlılarda bugün 2 yönetici istifa etti. İlk olarak Asbaşkan Onur göçmen istifasını yazılı olarak sundu. İlerleyen dakikalarda ise İletişimden Sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.

SAMET AYBABA: CUMARTESİ GÜNÜ BÜTÜN BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM

Dün görevine son verilen Samet Aybaba’dan ilk açıklama geldi. Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba'yla yaptığı konuşmayı duyurdu. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu." dedi.

Öte yandan Aybaba, Övünç Özdem'e yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Görevden alındığımı telefonuma gelen whatsapp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş’ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım."

BİR AYRILIK DAHA GÜNDEMDE

Onur Göçmez ve Işıl Zeybek'in ardından Beşiktaş'ta yönetim kurulundan bir isim daha görevinden ayrılacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynayacağı maç için Macaristan'a gidecek Mete Vardar da istifa kararı aldı. TRT Spor'a konuşan Vardar, kararını cuma günü açıklayacağını söyledi.

OKAY KARACAN DA YÖNETİMDEN GİTTİ

Beşiktaş’ta üst üste yaşanan istifa dalgasına bir yenisi daha eklendi. Siyah beyazlılarda edya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan yönetimden ayrıldı. Siyah byeazlıların resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzden Bilgilendirme | Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz

Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”