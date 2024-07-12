Beşiktaş paylaştı taraftarlar havaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş paylaştı taraftarlar havaya uçtu

Beşiktaş, Ciro Immobile'yi resmen açıkladı!

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerinden sonra bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Lazio forması giyen İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaşma sağladı.

Anlaşmanın 2 yıllık olduğu ifade edildi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ciro Immobile transferini bitirmek için İtalya'ya gitti.

Uçar ve Yücel, bugün Ciro Immobile ile birlikte İstanbul'a gelecek.

Ciro Immobile'yi taşıyan uçağın 23.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ PAYLAŞIM
Beşiktaş, sosyal medya hesabından taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda kartal emojileri ve uçak emojisi kullanıldı.

Bu paylaşım sonrası taraftar Immobile'yi beklemeye başladı.

BİR PAYLAŞIM DAHA
Beşiktaş'tan bir paylaşım daha geldi ve 'Capocannoniere' notu düşüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Ciro Immobile'yi şu ifadelerle açıkladı:

"Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır."

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