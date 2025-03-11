Beşiktaş penaltı beklentisine haklı mı? Fırat Aydınus, hakemin hatalarını sıraladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. Haftasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine kaybeden siyah beyazlılar kendi evinde 6 maç aranın ardından mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmaya hakem Zorbay Küçük’ün verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu. Eski hakem Fırat Aydınus, maçın hakeminin çok hatalı kararlar verdiğini belirterek, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda haklı olduğunun altını çizdi.

Fırat Aydınus, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Zorbay Küçük, verdiği vermediği fauller ve kartlar ile çok hatalar yaptı. Maçın genelinde tutarsız bir yönetim vardı. Oyuna hiç konsantre olamamış ve motivasyonu sıfırdı. Maalesef kötü bir yönetim gösterdi ve maça tesir etti...

29. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı penaltıda karar doğru. Burada Viana topla oynama niyetinde ve şansında iken kayarak topa müdahale etmek istiyor fakat başarılı olamıyor, akabinde eliyle ikinci bir eyleme geçiyor. Yani artık topla oynama şansı yokken ‘tutma ve çekme’ gibi bir eylem, dolayısıyla burada penaltı ile birlikte bariz gol şansından kırmızı kart olmalıydı."

“GOLÜN İPTALİ DOĞRU”

"56. dakikada Gaziantep’in iptal edilen golünde kararı doğruydu çünkü top futbolcunun eline çarpıyor ve o oyuncu vurup golü atıyor.

57. dakikada Ogün’ün Oxlade-Chamberlain’e yaptığı müdahale net ikinci sarı kartı ve dolayısıyla kırmızı kartı gerektiriyordu.

67. dakikada Sorescu ile Emirhan’ın münakaşasından sonra iki futbolcuya da sarı kart çıktı. Akabinde Sorescu kör göze parmak sokarcasına alenen ve süreklilik halinde hakemi alkışla protesto etti. Hadi hakem görmedi, 4. hakem Ozan Ergün ve yardımcı hakemler de mi görmedi bu protestoyu? Sorescu ikinci sarıdan kırmızı ile atılmalıydı."

“GREKOROMEN GÜREŞ GiBi”

"70. dakikada Viana, Gaziantep ceza alanında belki topun gelmediği bölge olsa da adeta grekoromen güreş yaparcasına İmmobile’yi yere indirdi. Burada İmmobile kurtulmaya çalışıyor ve Viana’nın topla alakası yok. Net penaltı.

78. dakikada Viana’nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi doğru idi. Hatta kırmızı kart sınırındaydı."