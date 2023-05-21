Beşiktaş penaltıdan farkı 2'ye çıkardı

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3. golü Cenk Tosun ile buldu.
Hakem M. Kürşad Filiz, Saiss ile Cherif Ndiaye'nin pozisyonuna penaltı kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Cenk Tosun, 72. dakikada topu ağlara yolladı.
Süper Lig'de Beşiktaş, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle Adana Demirspor karşısında durumu 3-1'e getirdi.
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3. golü Cenk Tosun ile buldu.
Hakem M. Kürşad Filiz, Saiss ile Cherif Ndiaye'nin pozisyonuna penaltı kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Cenk Tosun, 72. dakikada topu ağlara yolladı.