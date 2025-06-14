Beşiktaş Polonya pazarında! Yunan golcü için tavsiye

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Polonya pazarında! Yunan golcü için tavsiye

Frovet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Pogon Szczecin'de forma giyen Efthymios Koulouris gelmişti. Siyah-beyazlılara bu transfer için sürpriz bir isimden tavsiye geldi.

Transferde önceliği santrfor mevkisine veren Beşiktaş’a, geçmişte ülkemizde forma giyen eski Yunan futbolcu Theofanis Gekas’tan sürpriz bir isim önerisi geldi. Gekas, Polonya’nın Pogon Szczecin Kulübü’nde forma giyen vatandaşı Efhymios Koulouris’in alınmasını tavsiye etti.

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Çok iyi bir sezon geçiren 29 yaşındaki Efthymios Koulouris, 37 resmi maçta 31 gol atıp, 3 de asist yaptı.Yunanistan Milli Takımı’nda da 18 kez forma giyen tecrübeli forvetin piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Koulouris teklifini teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e ileten Beşiktaş yönetimi, olumlu yanıt gelmesi halinde transfer için çalışmalara başlayacak.

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