Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Esenler Erokspor'u 84-80 mağlup etti.

İlk çeyreği 27-19 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

Son çeyreğe 6 sayı farkla, 61-55 üstün başlayan siyah beyazlı ekip, maçı da 84-80 kazandı.

Bu zaferle Beşiktaş, dördüncü maçından da galip ayrıldı. Esenler Erokspor ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Kara Kartal'da 26 sayı atan Mathews maçın en skror ismi oldu. Anthony Brown 13 sayı üretirken; Zizic, Dotson ve Kamagate 10'ar sayı kaydetti.

Esenler Erokspor'da ise Crawford ve Cornelie 21'er sayı üretti.