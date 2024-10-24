Beşiktaş, Premier Lig’in golcüsünün peşinde. Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor

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Beşiktaş, Premier Lig’in golcüsünün peşinde. Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş gözüne Premier Lig’in golcüsünü kestirdi. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Dominic Calvert-Lewin'i gündemine aldı.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefini sürdürmek isteyen Beşiktaş, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için hamle yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar özellikle kanat transferi yapmayı hedeflerken, forvette Immobile’ye de alternatif arıyor. İtalyan golcünün kadrodaki tek alternatifi genç golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu olurken, ara transferde bir forvet transferi amaçlanıyor.

Çıkan son haberlere göre Beşiktaş gözüne Premer Lig’in golcüsünü kestirdi. Siyah beyazlıların Everton Dominic Calvert-Lewin'i gündemine aldığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcü oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin ara transferde harekete geçmesi bekleniyor.

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