Beşiktaş PTT'ye 3-1 kaybetti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında PTT, Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Yıldırım
PTT: Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Caffrey, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Caric, Merve Çepni, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova (Gizem Güreşen, Pelin Eroktay, Salas, Ecem Aknam, Bengisu Aygün)
Setler: 25-19, 25-13, 18-25, 25-17
Süre: 101 dakika (27, 22, 28, 24)