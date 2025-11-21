Beşiktaş'ın Portekizli oluncusu Rafa Silva, takımdan kış transfer döneminde ayrılmak istediğini yönetime iletti. Başkan Serdal Adalı'nın "15 milyon euro getir, istediğin yere git" çıkışı ise futbolcuyla iplerin kopmasına neden oldu. Silva'nın menajerlik şirketi Beşiktaş'taki alacaklarına karşılık bonservisin ücretsiz verilmesini istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, televizyon programlarında yorumculuk yaparken takımdan ayrılma isteyen yabancı oyuncularla ilgili 'bel ağrısı' bahanesini gündeme getirmişti. Yalçın şöyle konuşmuştu: "Adam yabancı oyuncu. Mesela olaydan kaçıyor değil mi? Şimdi nedenini açıklamayayım. Ben olsam 'Sakatım' derim. Ben masörün önüne yatarım. Doktor gelir. Hadi bul bakalım nasıl bulacaksın? MR'ı yok bir şeyi yok. Ne olduğunu bulamazsın. Olaydan kaçmak çok kolay."

İki taraf arasında ipler gerilirken Rafa Silva, sanke Sergen Yalçın'ı dinlemiş gibi belinin ağrıdığı gerekçesiyle üç gündür antrenmanlara çıkmıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN HAMLELER: ÖNCE SALONA SOKULACAK

Beşiktaş'ın isteğiyle doktora görünen Rafa Silva'nın MR'ı temiz çıktı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, 'mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır' denildi. Omurganın kasları, bağları, eklemleri veya diskleri gibi yapısal bileşenlerinden kaynaklanan ve fiziksel hareket veya pozisyonla ilişkili ağrıya mekanik lomber ağrısı deniliyor.

Rafa Silva'nın salon idmanlarını sevmediği biliniyor. Hatta sözleşmesinde onun bu çalışmaya katılmaması için madde bulunuyor. Sağlık ekibi bu yüzden Rafa Silva'nın sevmediği fizik tedavi ve egzersiz programı uygulamasını isteyecek. Yani Portekizli futbolcu salona sokulmaya çalışılacak. Doğru vücut mekaniğini ve duruş pozisyonlarını kullanması öğretilecek.

NOTER GETİRİLDİ, BEŞİKTAŞ FIFA'YA GİDİYOR

Yönetimin hamlesi bununla bitmedi. MR’ı temiz çıkan oyuncu idmana gelmeyince Nevzat Demir Tesisleri’ne noter çağrıldı, Rafa’nın antrenmanda olmadığına dair tutanak tutturuldu. Futbol Komitesi Üyesi Kaan Kasacı, kulüpten hiçbir alacağı olmamasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen Rafa Silva hakkında hukuki işlem başlattıklarını ve FİFA’ya şikayet edeceklerini açıkladı. Kısacası önümüzdeki günlerde Rafa Silva ile Beşiktaş arasındaki mücadele artarak sürecek gibi gözüküyor.