Beşiktaş - RAMS Başakşehir 0 - 1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş - RAMS Başakşehir 0 - 1

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk ediyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Chamberlain, Muçi, Rafa, Mustafa.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada sol taraftan Gedson’un pasında topla buluşan Salih Uçan’ın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

30. dakikada sol taraftan Masuaku’nun pasında topla buluşan Rashica’nın kale önünde rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi.

33. dakikada sağ taraftan Yusuf’un pasında penaltı noktası yakınında bulunan Kemen, topu bekletmeden sağ çaprazdaki Piatek’e yolladı. Piatek’in pasında ise sol çaprazda topu alan Brnic’in şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61.dakikada Crespo'nun pasında Yusuf Sarı defansın arasından çektiği topu ağlara gönderdi 1-0

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