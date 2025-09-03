Beşiktaş Real Madrid'in genç yıldızını istiyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda savunmaya takviye için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ RAUL ASENCIO

Siyah beyazlı yönetimin bu doğrultuda öncelikli hedefi, Real Madrid altyapısında yetişip A takıma yükselen 22 yaşındaki Raul Asencio oldu. Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen genç oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor.

REAL MADRID İLE 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Real Madrid'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Asencio ile kontrat yenilemeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan İspanyol stoper, Real Madrid formasıyla toplam 46 maçta forma giydi ve 2 asistlik katkı sağladı.