Beşiktaş Rebic'in peşinde. İtalyan basınından flaş iddia

Gelecek sezon üç kulvarda boy gösterecek olan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı. Siyah Beyazlılar'ın Milan'ın yıldızı Rebic için harekete geçildiği iddia edildi.

Beşiktaş Rebic'in peşinde. İtalyan basınından flaş iddia

Bu sezon ligi 3. tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Üç kulvarda yarışacak olan Siyah Beyazlılar, şimdiden kadro planlamasına başladı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE
İtalyan La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; Milan'ın Hırvat yıldızı Rebic için Beşiktaş, harekete geçti. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Milan'a kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisiyle birlikte alıcı bulamaması halinde transferde mutlu sona ulaşabilir.

Fakat Milan, oyuncuyu 4-5 milyon euro arası bir fiyat ile satmak istiyor. Beşiktaş'ın bu transfer ile ilgili ilerleyen süreçteki atacağı adımlar ise merak konusu oldu. Bu sezon Rebic, 31 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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