Beşiktaş resmen açıkladı! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş resmen açıkladı! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi Beşiktaş, beklenen duyuruyu yaptı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından Tammy Abraham'ın, İstanbul'a doğru yola çıktığı videoyu paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu çalkantılı şekilde geçiren ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferi David Jurasek'i kadrosuna katarak açan siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ı da resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM PAYLAŞIMI

Kara Kartal'ın sosyal medya hesabından "Geliyor" ifadesiyle paylaşılan videoda Tammy Abraham yer aldı.

Golcü oyuncu videoda, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum!" ifadelerini kullandı.

Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

İşte o video;

Son Haberler
Nesli tehlike altında, ortaya çıkmaya başladı! Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Nesli tehlike altında, ortaya çıkmaya başladı! Koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Hakkari’de minibüs takla attı: Yaralılar var
Hakkari’de minibüs takla attı: Yaralılar var
Zamanın izlerini silen üç mucize! Kırışıklıklara karşı doğal mucize
Zamanın izlerini silen üç mucize! Kırışıklıklara karşı doğal mucize
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Piyasalar bugün çok hareketli… Borsa İstanbul’da 3 ay sonra ilk kez yaşandı
Piyasalar bugün çok hareketli… Borsa İstanbul’da 3 ay sonra ilk kez yaşandı