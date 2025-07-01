Beşiktaş resmen açıkladı! Tammy Abraham İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu çalkantılı şekilde geçiren ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferi David Jurasek'i kadrosuna katarak açan siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ı da resmen duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM PAYLAŞIMI
Kara Kartal'ın sosyal medya hesabından "Geliyor" ifadesiyle paylaşılan videoda Tammy Abraham yer aldı.
Golcü oyuncu videoda, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum!" ifadelerini kullandı.
Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
İşte o video;
Geliyor! ????#TammyAbraham | #BurasıBeşiktaş pic.twitter.com/1vBEEAM5b6— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 1, 2025