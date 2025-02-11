Beşiktaş Ricaradio’ya imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Ricaradio’ya imzayı attırdı

Beşiktaş bir transferine daha resmi imzayı attı. Siyah beyazlılar, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Ricardio ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-Beyazlı kulübün yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

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