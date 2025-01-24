Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için harekete geçti

Kaynak: TRT Spor
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz için harekete geçti

Beşiktaş, 2022 yılında Rangers’a gönderdiği Rıdvan Yılmaz’ı yeniden kadrosunda görmek istiyor. Siyah beyazlılar, altyapısından yetişen sol beki transfer etmek için görüşmeler başladı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Arthur Masuaku'nun performansından bağımsız olarak mutlaka bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor.

Siyah beyazlılar bu doğrultuda Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı. TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

İskoç ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan Rıdvan Yılmaz, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son Haberler
Petrol sahasında yangın paniği
Petrol sahasında yangın paniği
Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak
Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak
Trafikte yaşanan olaylarla ilgili yeni kararlar! Ağır yaptırımlar uygulanacak
Trafikte yaşanan olaylarla ilgili yeni kararlar! Ağır yaptırımlar uygulanacak
Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra bir ilk! (24 Ocak 2025)
Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra bir ilk! (24 Ocak 2025)
Khusanov’un önerildiği 2 Süper Lig devi hâlâ dönüş yapmadı. Manchester City 40 milyon euroya aldı
Khusanov’un önerildiği 2 Süper Lig devi hâlâ dönüş yapmadı. Manchester City 40 milyon euroya aldı