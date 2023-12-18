Beşiktaş Rıza Çalımbay kararını verdi. Yapılacak transferler de belli oldu

Beşiktaş'ta neler olacak? Günlerdir herkesin cevabını aradığı sorular var.

1-Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın durumu ne olacak? Tamam mı, devam mı?

2-Transfer yapılacak mı? Yapılacaksa kimler alınacak?

3-Aboubakar kalacak mı?

Son sorudan başlayayım. Aboubakar kalmayacak. Artık Beşiktaş formasını giyemeyecek. Aboubakar'la yolların ayrılmasına kesin olarak karar verildi. Şu anda 3 kulüpten teklif var. En iyi teklifi verene Aboubakar satılacak.

Futbol Sorumlusu Rıza Çalımbay ile Futbol Direktörü Feyyaz Uçar takımın röntgenini çekti. Enine boyuna tartışıldı. Sonuçta transfer yapılmasının şart olduğu görüşünde birleşildi. Üç transfer yapılacak. Bir stoper, bir orta saha, bir de forvet arkası da oynayabilecek santrfor alınacak. Ayrıca alt yapıdaki gençlerden daha çok yararlanma yoluna gidilecek.

Gelelim Rıza Çalımbay'ın durumuna. Evet, Ahmet Nur Çebi yönetiminin yaptığı anlaşmaya göre Rıza Çalımbay'la yönetim isterse bugün yollarını ayırabilecekti. Ancak kendisiyle oturup, konuşuldu. 2 maç daha görevde kalacak. Devre arasında ise kendisiyle oturulup konuşulacak. Hedefi nedir, ne istiyor, kendisinden ne isteniyor? Bu konularda görüş birliği sağlanırsa sezon sonuna kadar devam edecek. Aksi takdirde kendisiyle yollar ayrılacak ve yeni bir yol haritası çizilecek.

Beşiktaş'ta olup bitenler şimdilik böyle. Elbette ki Rıza hocanın durumuyla ilgili 2 maçta alınacak sonuçlar da dikkate alınacak.