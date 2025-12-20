Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe

BEŞİKTAŞ 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM

ABRAHAM NET FIRSATI DEĞERLEDİREMEDİ

21' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında Tammy Abraham mutlak gol şansından yararlanamadı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA ERDEM GOLE İZİN VERMEDİ

34' Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

ABRAHAM SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

44' Ceza sahası içerisinde yaşanan bir ikili mücadelede kafasına darbe alan Tammy Abraham bir süre kendini zorlasa da baş dönmesi sebebiyle maça devam edemedi. Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine oyuna Devrim Şahin girdi.

ORKUN DİREĞE TAKILDI

45+1' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından şutunda top, üst direkten geri geldi.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

RAK SAKYI'NİN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

48' Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Rak Sakyi'nin sert şutunda top üst direkten geri döndü.