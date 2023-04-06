Beşiktaş'ta flaş gelişme. El Shaarawy teklifi ortaya çıktı 

Beşiktaş'ın bir süredir girişimlerde bulundu Roma'nın Mısır asıllı İtalyan futbolcusu Stephan El Shaarawy'i transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

Fanatik'teki habere göre; siyah beyazlıların yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Sözleşmesi sezon sonunda biten futbolcunun kulübüyle görüştükten sonra teklife cevap vereceği ifade edildi.

Bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan El Shaarawy'nin ayrılmayı planladığı, ancak Serie A'da başka kulüplerin de teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Genoa'da ilk kez profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu, 2008'de 20 milyon euro karşılığında Milan'a geçti.

Monaco'da kiralık oynayan El Shaarawy 2016 yılında 13 milyon euroya Roma'ya transfer oldu.

2019'da 16 milyon euro karşılığında Çin ekini SH Shenhua'ya transfer olan yıldız oyuncu 2019 yılında 16 milyon euro bedelle Roma'ya döndü.