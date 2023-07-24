Beşiktaş Rosenhaim ile kardeş kulüp oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Avusturya'nın önemli alt yapı kulübü Rosenhaim arasında alt yapılar konusunda işbirliği anlaşması yapıldı.

Beşiktaş Rosenhaim ile kardeş kulüp oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Avusturya'nın önemli alt yapı kulüplerinden Rosenhaim’ın Kulüp Başkanı Ömre Kaya yönetici Prof. Ayhan Kadıoğlu ve Avusturyalı iş adamı Kazım Kutlutürk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e takım forması hediye ederek alt yapılar konusunda işbirliği anlaşması yaptılar.

Yapılan anlaşma sonrası, Avusturya ve Almanya'da yetenekli birçok alt yapı oyuncusunu barındırdıklarını belirten Rosenhaim Kulüp Başkanı Ömer Kaya Beşiktaş ve Türk takımlarının alt yapısına destek vermek için hazır olduklarını söyledi.

Törende konuşan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ise Rosenhaim kulübüne Avrupa futboluna yetiştirdikleri oyuncular için teşekkür ederken alt yapının kulüpler için önemi hakkında "Dünya futbolunun kurtuluşları alt yapıdır. Bu konuda Almanya ve Avusturya çok önemli projeler ürettiler. Türkiye'de de çok önemli yetenekli oyuncular var. Bunları bir projeyle futbola kazandırmak görevimiz" ifadelerini kullandı.

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