Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi

Beşiktaş, Milan'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Serie A'da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Chukwueze için siyah-beyazlılar kiralama için devrede olacak.

Chukwueze, 2023'te İspanyol ekibi Villarreal'den Milan'a 20 milyon euro bedelle transfer olarak Serie A'ya hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak bu süreç, genç hücumcu için beklediği gibi gitmedi.

Fonseca yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve Milan'ın güçlü rekabet ortamında yer bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulüpteki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar da bu gelişmeler üzerine kiralama formülü ile Milan'ın kapısını çalacak. Başkan adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel'in, bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi.

Milan da kontratı 2028'de bitecek oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakıyor. 38 kez milli olan ve 5 gol atan Chukwueze, bu sezon İtalyan devinde 19 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı 10 kez ilk 11'de şans buldu.