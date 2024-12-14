Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi

Kaynak: Fotomaç
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi

Ara transferde bir kanat oyuncusu katmak isten Beşiktaş rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Milan’ın genç yeteneği Chukwueze için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Milan'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Serie A'da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Chukwueze için siyah-beyazlılar kiralama için devrede olacak.

Chukwueze, 2023'te İspanyol ekibi Villarreal'den Milan'a 20 milyon euro bedelle transfer olarak Serie A'ya hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak bu süreç, genç hücumcu için beklediği gibi gitmedi.

Fonseca yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve Milan'ın güçlü rekabet ortamında yer bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulüpteki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar da bu gelişmeler üzerine kiralama formülü ile Milan'ın kapısını çalacak. Başkan adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel'in, bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi.

Milan da kontratı 2028'de bitecek oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakıyor. 38 kez milli olan ve 5 gol atan Chukwueze, bu sezon İtalyan devinde 19 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı 10 kez ilk 11'de şans buldu.

Son Haberler
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
8 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Beşiktaş rotasını Milan’ın genç yeteneğine çevirdi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi
Mourinho önceliği oyunculara moral depolamaya verdi