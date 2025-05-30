Beşiktaş 'Rüya oyuncu'nun peşinde: Gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun hazırlıkları sürüyor.

İsmi daha önce de siyah beyazlı kulüple anılan Norveç Ligi takımlarından Bodo/Glimt'in 27 yaşındaki orta sahası Patrick Berg yeniden Beşiktaş'ın listesine girdiği öğrenildi.

Teknik direktör Solskjaer ile iyi ilişkileri olduğu belirtilen Berg'in de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öne sürülürken Norveç kulübünün bonservis ücreti olarak 9 milyon euro istediği aktarıldı.

Solskjaer'in "Taraftarın rüya oyuncusu" diyerek tarif ettiği Berg için Başkan Serdal Adalı da daha önce “Berg ile ara transferde de ilgilendik. Hoca da istiyor, ben de istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Patrick Berg, bu sezon çıktığı 30 maçta 3 gol, 5 asist üretti. Başarılı orta sahanın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.