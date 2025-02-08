Beşiktaş sadece Sivasspor'a karşı oynamayacak: İşte en büyük rakibi

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor’a konuk olacak. Karşılaşmanın saat 19.00’da başlayacak olması büyük tartışmalara neden oldu. Maçın başlama saatinde hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesi bekleniyor.

Siyah beyazlılar karşılaşmanın başlama saatinin 16.00’a çekilmesi için TFF’ye başvurdu. Ancak federasyon bu talebe olumsuz yanıt verdi. Gelen haberlere göre Sivasspor yönetimi talebe olumlu yaklaşsa da ev sahibi ekibin hocası Ömer Erdoğan bu isteğe karşı çıktı. Bu nedenle karşılaşma akşam saatinde oynanacak.

Beşiktaş yönetimi duruma sert tepki gösterse de karşılaşma dondurucu soğuk altında oynanacak.

RAFA SİLVA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Rafa Silva kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları devam eden Necip Uysal, Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha ve Emrecan Terzi de Sivasspor deplasmanında takımda yer alamayacak.