Beşiktaş sağ bekini bu sefer buldu! Almanya'dan geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Almanya'da Schalke 04 forması giyen genç gurbetçi futbolcuyla anlaştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Bright Osayi Samuel, Kyle Walker Peters, Emerson Royal gibi isimlerle anlaşmasına rağmen çıkan pürüzler nedeniyle oyuncularla sözleşme imzalayamayan siyah beyazlılar aradığı sağ beki bu sefer Almanya'da buldu.

taylan1.jpg

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen sağ bek Taylan Bulut için resmi teklif yaptı. Beşiktaş forması giymeyi çok istediği belirtilen Taylan Bulut da kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

2005 doğumlu genç futbolcu geçen sezon Schalke formasıyla 29 maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

