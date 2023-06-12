Beşiktaş Saiss'in alternatifini buldu

Siyah-beyazlılar, Romain Saiss'in yerine Boşnak stoper Mujakic'i düşünüyor.

Beşiktaş Saiss'in alternatifini buldu

Editör: Ufuk Cingöz

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Romain Saiss, uyum sorunu yaşadığı gerekçesiyle ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi, Saiss yerine bir stoper arayışlarına başladı.

Hürriyet gazetesinde geçen habere göre bu isim, Ankaragücü forması giyen Nihad Mujakic oldu.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ
25 yaşında ve 1.89'luk stoper için teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği öğrenildi.
Bu sezon Ankaragücü formasıyla 35 resmi karşılaşmaya çıkan Mujakic, Bosna Hersek milli takımında ise 8 maçta forma giydi.

500 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU
MKE Ankaragücü, Boşnak oyuncuyu sezon başında 500 bin euro'ya transer etmişti.

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