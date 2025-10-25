Beşiktaş'ın deneyimli oyuncu Rafa Silva sakatlanmış ve kulüp tarafından bir açıklama yapılmıştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip, yetişmeme durumu da netlik kazandı.

Beşiktaş sakatlandığını açıklamıştı! Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? - Resim : 1

RAFA SILVA FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Rafa Silva, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine yetişecek. Siyah-beyazlıların yıldızının Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide sahada olması bekliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.