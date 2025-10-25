Beşiktaş'ın deneyimli oyuncu Rafa Silva sakatlanmış ve kulüp tarafından bir açıklama yapılmıştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetişip, yetişmeme durumu da netlik kazandı.

RAFA SILVA FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Rafa Silva, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine yetişecek. Siyah-beyazlıların yıldızının Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide sahada olması bekliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.