Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekip, çalışmalarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Basına kapalı olan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular; gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'de bu sezon 7 maç oynayan Beşiktaş, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 13 puan toplayan ve bir maçı eksik olan siyah beyazlılar, altıncı sırada bulunuyor.

Bu sezon yeniden Süper Lig'e dönen başkent ekibi Gençlerbirliği ise 8 maçta 1 galibiyet alabildi. 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 5 puan toplayan Gençlerbirliği, 14'üncü sırada yer alıyor.