Beşiktaş şampiyon oldu

Grekoromen Güreş 1. Lig'de şampiyonluğa Beşiktaş ulaştı

KAYNAK: AA
Beşiktaş şampiyon oldu

Konya'da düzenlenen Grekoromen Güreş 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken, İstanbul Bahçelievler Belediyespor ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.

Beşiktaş ve İstanbul Bahçelievler Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi. Ligde son iki sırayı alan Burdur Türk Telekom Spor Kulübü ve Ankara Gaziler Engelli Spor Kulübü ise küme düştü.

Serbest Güreş 1. Lig'de Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon olmuştu.
(AA)

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