Beşiktaş, şampiyon oyuncuyu istiyor: Napoli’ye ilk teklif yapıldı

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Beşiktaş, şampiyon oyuncuyu istiyor: Napoli’ye ilk teklif yapıldı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Napoli’nin yıldız oyuncusu Frank Anguissa için girişimlere başladı. Kara Kartal Kamerunlu orta saha için ilk teklifini sundu.

Beşiktaş, Napoli forması giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Frank Anguissa’yı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu oyuncu için ilk teklifini ilettiği bildirildi.

Ertan Süzgün’ün haberine göre; Napoli, Beşiktaş’ın yaptığı ilk teklifi kabul etmedi ve İtalyan kulübünün Anguissa için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Haberde, Napoli’nin orta saha bölgesi için önemli bir transfer hedefi olduğu ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Anguissa’nın bonservisinde indirime gidilebileceği ifade edildi. Beşiktaş’ın, Zambo Anguissa için Napoli’ye yeni bir teklif sunacağı aktarıldı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambo Anguissa, Kamerun Milli Takımı’nda forma giyiyor. Orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, kariyerinde daha önce Fulham, Villarreal ve Marsilya gibi kulüplerde de oynadı. Anguissa, geride kalan sezonda Serie A’da 35 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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