Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle zorlu mücadeleye Beşiktaş başladı.

SAMSUNSPOR MUSABA İLE TEHDİT YARATTI

6' Samsunspor tehlikeli geldi. Musaba'nın sert şutunda Ersin gole izin vermedi.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

11' Ndiaye'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasında Musaba topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

13' Samsunspor önce Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ardından da Holse ile kaleyi yokladı. İki pozisyonda da Ersin Destanoğlu kritik kurtarışlara imza attı.

OKAN HARİKA KURTARDI, BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

35' Cerny'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta Okan Koçuk harika bir refleksle topu çelmeyi başardı. Öncesinde ceza sahası içerisinde el tespit eden VAR potansiyel penaltı sebebiyle Atilla Karaoğlan'a izleme tavsiyesinde bulundu. Karaoğlan, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE TEHLİKELİ GELDİ

45+3' Vaclav Cerny sağ kanatta topu alıp ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 0-0 SAMSUNSPOR