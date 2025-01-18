Beşiktaş-Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u kendi sahasında konuk edecek. Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

SAMSUNSPOR'UN 11'İ

Okan, Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Samsunspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak maçta oynayamayacak.

Misafir ekip Samsunspor'da takım kaptanı Zeki Yavru, kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Youssef Ait Bennasser’in ise Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.