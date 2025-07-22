Beşiktaş şaşkın! 23 milyon euro boşa mı gidecek?

Yeni sezona teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

Siyah beyazlılarda geçmiş yönetimler döneminde toplam 23 milyon Euro’ya transfer edilen ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov’ın menajerlerine ‘kendilerinize kulüp bulun’ dendi. Ancak yüksek ücretlere imza atan futbolcular takımdan ayrılıp ayrılmayacakları netleşmiş değil.

Bonservisine 12 milyon Euro ödenen Al-Musrati’nin, “Braga’da mutluydum. Oradaki her şeyimi bırakarak Beşiktaş’a geldim. Eğer gerçekten bu kadar istenmiyorsam, kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz giderim” dediği belirtildi.

Beşiktaş ayrıca, Bahtiyar Zaynutdinov’u 4.5, Jean Onana’yı 4, Hadziahmetovic’i 3.2 milyon Euro’ya transfer etmişti.