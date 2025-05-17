Beşiktaş savunmanın liderini buldu

Gelecek sezon için şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon savunmada ciddi problemler yaşayan Siyah-Beyazlılar, defans hattına liderlik edecek bir isim için harekete geçti.

Inter ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Stefan de Vrij’i gündemine alan Siyah-Beyazlılar, yıldız stoperin şartlarını araştırmaya başladı. Suudi ekiplerinin de ilgi gösterdiği Hollandalı stoper ile mali şartların uygun olması halinde görüşmeler başlayacak.

Inter ile 2 şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki savunmacı bu sezon İtalyan ekibiyle 33 maça çıkıp 2 gol ve 1 asiste imza attı.