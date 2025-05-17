Beşiktaş savunmanın liderini buldu

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Beşiktaş savunmanın liderini buldu

Bu sezon savunmada büyük problemler yaşayan Beşiktaş, stoper transferi için Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Stefan de Vrij’i gündemine aldı.

Gelecek sezon için şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon savunmada ciddi problemler yaşayan Siyah-Beyazlılar, defans hattına liderlik edecek bir isim için harekete geçti.

Inter ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Stefan de Vrij’i gündemine alan Siyah-Beyazlılar, yıldız stoperin şartlarını araştırmaya başladı. Suudi ekiplerinin de ilgi gösterdiği Hollandalı stoper ile mali şartların uygun olması halinde görüşmeler başlayacak.

Inter ile 2 şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki savunmacı bu sezon İtalyan ekibiyle 33 maça çıkıp 2 gol ve 1 asiste imza attı.

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