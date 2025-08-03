Beşiktaş savunması böyle güçlenecek! Rusya ve Süper Lig'den takviye

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Beşiktaş savunması böyle güçlenecek! Rusya ve Süper Lig'den takviye

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın biri Rusya'dan biri Süper Lig'den iki oyuncuyu radarına aldığı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shaktar Donetsk'e karşı aldığı mağlubiyetlerle eleştiri konusu olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Savunma hattına takviye yapmaya karar veren siyah beyazlıların gündeminde 2 oyuncunun olduğu öğrenildi.

RUSYA'DAN STOPER

Zenit forması giyen 21 yaşındaki stoper Robert Renan'ın Ole Gunnar Solskjaer'in dikkatini çektiği kaydedildi. Beşiktaş'ın geçen sezon Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Zenit'le resmi temaslara başladığı, oyuncunun da maaş olarak 2 milyon euro istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Robert Renan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Zenit'le resmi temaslara başladığı aktarıldı. Robert Renan'ın Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro civarında maaş istediği belirtildi. Transfer görüşmelerinin kısa sürede sonuçlanmasının beklenildiği kaydedildi.

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SÜPER LİG'DEN TAKVİYE

Siyah beyazlıların gündemindeki bir diğer futbolcunun Gaziantep FK'da forma giyen 27 yaşındaki savunmacı Arda Kızıldağ olduğu belirtildi.

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Kulübüyle 2 yıllık sözleşme uzatan Kızıldağ'ın da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Antep ekibiyle 65 maçta forma giyen Arda Kızıldağ, 6 gol attı.

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