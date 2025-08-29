Beşiktaş savunmaya duvar örecek! Transfer için gözler Chelsea'de

Beşiktaş, 26 yaşındaki Fransız savunmacı Axel Disasi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
CHELSEA’DE KADRO DIŞI KALDI
Disasi’nin Chelsea’de forma şansı bulamaması, Beşiktaş’ın iştahını kabarttı. Fransız stoper için siyah-beyazlıların nabız yokladığı belirtiliyor.
BOURNEMOUTH DA DEVREDE
Beşiktaş’ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un da tecrübeli savunmacıya ilgisi bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın Disasi için resmi teklif yaparak Chelsea ile masaya oturması bekleniyor.