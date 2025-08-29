Beşiktaş savunmaya duvar örecek! Transfer için gözler Chelsea'de

Kaynak: Haber Merkezi
Savunmasını Tiago Djalo ile güçlendiren Beşiktaş, Chelsea’nin kadro dışı bıraktığı Fransız stoper Axel Disasi için de harekete geçti.

Beşiktaş, 26 yaşındaki Fransız savunmacı Axel Disasi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

CHELSEA’DE KADRO DIŞI KALDI

Disasi’nin Chelsea’de forma şansı bulamaması, Beşiktaş’ın iştahını kabarttı. Fransız stoper için siyah-beyazlıların nabız yokladığı belirtiliyor.

BOURNEMOUTH DA DEVREDE

Beşiktaş’ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un da tecrübeli savunmacıya ilgisi bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın Disasi için resmi teklif yaparak Chelsea ile masaya oturması bekleniyor.

