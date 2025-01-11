Beşiktaş, scout şefine teklifi yaptı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son hızla devam ederken başkan Serdal Adalı, scout şefi görevi için görüşmelerde bulunuyor. Adalı dün şu açıklamayı yapmıştı.

"Scout şefi geçen hafta İstanbul'a geldi ve iki gün kaldı. Şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sorun yaşadı. Bugün geliyorum derse, onu da açıklayacağız. Kulübün de bir takım istekleri var. O da onları yerine getirmeye çalışıyor. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok. Kulüple sorununu çözdüğünde hemen açıklayacağız onu da."

Sports Digitale'nin haberine göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un eski scout şefi Eduard Graf'a teklif yaptı. siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un eski scout şefi Eduard Graf'a teklif yaptı.

ÖZEL | Beşiktaş, Borussia Dortmund eski scout şefi Eduard Graf'a teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 11, 2025

Graf, daha önce Bielefeld altyapısında ve Osnabrück U17 takımında yardımcı antrenörlük yaptı. Ardından Borussia Dortmund'da Şef Scout olarak görev aldı. Şu anda ise kulüpsüz durumda.