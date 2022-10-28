Şenol Güneş resmen Beşiktaş'ta. KAP'a bildirildi

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildl:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."
Şenol Güneş 2015-2019 yılları arasında siyah-beyazlı kulüpte 4 sezon görev yapmış ve iki şampiyonluk kazanmıştı. Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final görmüş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup ve lider çıkan ilk Türk takımı olmuştu.
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