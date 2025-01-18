Beşiktaş, Serdar Topraktepe ile son maçına çıkacak. Rakip: Samsunspor

Süper Lig’in 20 haftasında Beşiktaş, Samsunspor’u konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak maçın ligin üst sıralarını etkileyen kritik bir maç olmasının yanı sıra farklı bir önemi daha bulunuyor. Teknik direktörlük için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşan siyah beyazlılar, Serdar Topraktepe ile son maçına çıkacak. Norveçli teknik adam maçı tribünden takip edecek. Mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov müsabakada görev yapamayacak.



Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile.



Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennaser, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji.