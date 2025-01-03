Beşiktaş, Sergen Yalçın için gün sayıyor. İlk maçı belli oldu

Kaynak: Sabah
Beşiktaş, Sergen Yalçın için gün sayıyor. İlk maçı belli oldu

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın için gün sayıyor. Yalçın’ın 2. Beşiktaş döneminin hangi maçla başlayacağı belli oldu.

Beşiktaş’ta teknik direktör sorununun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşması bekleniyor. Başkan Serdal Adalı’nın hafta sonu Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşeceği öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre tarafların mali konuları görüşeceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın kulübü mali olarak zora sokacak taleplerinin olmadığı belirtilirken küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

İLK MAÇI BELLİ OLDU

Başkan Adalı'nın 3.5 yıllık sözleşme teklif edeceği Sergen Yalçın imzayı atması durumunda, önümüzdeki hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı.

Sergen Yalçın bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.

Son Haberler
Beşiktaş transferde rotasını İsviçre’ye çevirdi. 5 milyon euroyu gözden çıkaracak
Beşiktaş transferde rotasını İsviçre’ye çevirdi. 5 milyon euroyu gözden çıkaracak
Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde kuş gribi alarmı verildi
Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde kuş gribi alarmı verildi
Otoyolda o güzergahı kullanacaklar dikkat! Sis görüş mesafesini 100 metreye düşürdü
Otoyolda o güzergahı kullanacaklar dikkat!
Sabahları yapılan tarihi hata kalp krizine neden oluyor! Uzmanlardan korkutan uyarı!
Sabahları yapılan tarihi hata kalp krizine neden oluyor! Uzmanlardan korkutan uyarı!
Devlet Bahçeli-DEM görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İşte iktidara sunulan 3 talep…
Devlet Bahçeli-DEM görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İşte iktidara sunulan 3 talep…