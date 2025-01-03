Beşiktaş, Sergen Yalçın için gün sayıyor. İlk maçı belli oldu

Beşiktaş’ta teknik direktör sorununun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşması bekleniyor. Başkan Serdal Adalı’nın hafta sonu Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşeceği öğrenildi.
Sabah’ta yer alan habere göre tarafların mali konuları görüşeceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın kulübü mali olarak zora sokacak taleplerinin olmadığı belirtilirken küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
İLK MAÇI BELLİ OLDU
Başkan Adalı'nın 3.5 yıllık sözleşme teklif edeceği Sergen Yalçın imzayı atması durumunda, önümüzdeki hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçında takımın başında olacak.
Beşiktaş'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı.
Sergen Yalçın bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.