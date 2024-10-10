Beşiktaş, Serhat Ulueren’e ateş püskürdü. Van Bronckhorst’a ‘Vasıfsız’ demişti

Lider Haber kanalında yayınlanan Telegol programında konuşan Serhat Ulueren, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst hakkında tepki çeken sözler söyledi. Ulueren, Hollandalı adam için “Vasıfsız” ve “5 para etmez” şeklinde sözler söyleyerek, Çağdaş Atan’ı van Bronckhorst’a tercih edeceğini söyledi. Ulueren ayrıca Türkiye’de Hollandalı teknik adamların başarısız olduğunu savundu.

Serhat Ulueren’in sözlerine Beşiktaşlı taraftarlardan sert tepki gelirken siyah beyazlı yönetimden açıklama geldi. Beşiktaş yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ulueren’i şiddetle kınadıklarını belirtti.

Programda Serhat Ulueren’in sözlerine karşılık Selim Soydan ve Adnan Aybaba’nın tepkisiz kalmasına dikkat çekilerek, “Unutulmasın ki Beşiktaş ağır bir taştır. Beşiktaş’ın huzurunu bozmayı amaçlayanlarla sonuna kadar taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğimizi hatırlatmak isteriz” ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlı yönetim Ulueren’in sözlerine ilişkin hukuki sürecin başlatılacağını kaydetti.

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında, Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst hakkında “teknik direktör bozuntusu, vasıfsız, beş para etmez” şeklinde çirkin ifadeler kullanan moderatör Serhat Ulueren’i şiddetle kınıyoruz.

Gazetecilikle bağdaşmayan bu ifadeleri dinleyen program katılımcılarından Adnan Aybaba, Gökmen Özdenak ve Selim Soydan’ın tepkisizliklerini kaygıyla izlediğimizi ve derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz. Beşiktaş’ın teknik direktörüne eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir.

Kulübümüz bu çirkin ifadeler için hukuki ve cezai süreci başlatacaktır. Unutulmasın ki Beşiktaş ağır bir taştır. Beşiktaş’ın huzurunu bozmayı amaçlayanlarla sonuna kadar taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğimizi hatırlatmak isteriz.

Basın meslek ilkeleri ve etik değerlerden nasibini almamış şahsa edebiyle işini yapmayı ve sınırlarımızı zorlamamayı tavsiye eder, taraftarlarımızdan bu tarz yayınlara gereken tepkiyi göstermelerini rica ederiz.”