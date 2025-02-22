Beşiktaş seriye bağladı: 8 maçtır yenilmiyorlar

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Beşiktaş seriye bağladı: 8 maçtır yenilmiyorlar

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gelişi ile birlikte çıkışına devam ediyor. Siyah beyazlılar Eyüpspor galibiyeti ile birlikte ligde üst üste 3 maç kazandı. Beşiktaş’ın son galibiyetle yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk dakikada geriye düşmesine rağmen maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçen Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü kez kazandı. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde 41 puana yükseldi. Eyüpspor, 40 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kartal, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.
Söz konusu 8 müsabakanın 4’ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2’şer galibiyet ve beraberlik çıkardı. Bu süreçte Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarından 1’er puan elde eden Beşiktaş, Sivasspor ile Eyüpspor karşılaşmalarından ise 3’er puanla ayrıldı.

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