Beşiktaş Sevilla'nın golcüsünü gözüne kestirdi!

Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, santrfor mevkisine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Genç forvet Semih Kılıçsoy'u İtalyan Cagliari'ye kiralayan Kara Kartal'da golcü rotasyonunda sadece Mustafa Hekimoğlu ve Abraham bulunuyor. Norveçli teknik adam Solskjaer de yönetimden forvet talebinde bulundu. Bu bağlamda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, rotayı İspanya'ya çevirdi. Güney Amerika basınına göre; Beşiktaş, La Liga ekibi Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

SEVILLA'DA TUTMADI

Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Sevilla'ya transfer olan Nijeryalı santrfor, La Liga'daki hayata uyum sağlayamadı ve teknik direktör Xavi García Pimienta yönetiminde düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlandı. 28 yaşındaki oyuncu, ocak ayında İngiltere Championship ekibi Middlesbrough'a kiralanmıştı. Her iki takımda toplamda 26 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

Öte yandan Iheanacho için Meksika takımlarından Pumas'ın da ilgisi bulunuyor. Sevilla ise elden çıkarmak istediği Nijeryalı için 3 milyon euro talep ediyor.

