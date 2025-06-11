Beşiktaş seviniyor: 3 teklif var

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren ve Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Al Musrati'ye Arap Yarımadası'ndan yoğun ilgi var. Lige yeni yükselen ve yüksek bütçeye sahip olan Neom SC, deneyimli orta saha ile yakından ilgileniyor. Diğer yandan yine Suudi Arabistan'dan Al Najma ile Al Fateh kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu, ilk etapta Avrupa'dan gelecek tekliflere odaklanırken Fransa'dan da oyuncuya ilginin olduğu ifade edildi.