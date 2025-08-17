Beşiktaş sezonu Eyüpspor ile açıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçı Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen siyah beyazlılar taraftarı önüne çıkıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1.dakika maç başladı
4.dakikada Joao Mario'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.
5.dakikada Orkun'un pasında Abraham vurmak yerine pası tercih edince pozisyonunu kaybetti.
9.dakikada Rafa Silva'nın kaptığı topu Rashica dışarı yolladı.
17.dakikada Orkun Kökcü'ye Robin Yalçın'ın müdahalesine hakem penaltı kararı verdi.
18.dakikada Abraham penaltı vuruşunu gole çevirdi 1-0
29.dakikada Kerem'in kornerinde Thiam'ın kafa vuruşu ağlara gitti 1-1
39.dakikada Rashica'nın vuruşunu kaleci Felipe kornere çeldi
60.dakikada Rafa Silva'nın vuruşu kaleci Felipe engelledi