Beşiktaş sezonun ilk maçında kafasını çalıştırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş sezonun ilk maçında kafasını çalıştırdı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya'nın St. Pölten takımını 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer karşılaşmaya Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Amir, Kartal Kayra, Arroyo, Rafa Silva, Joe Mario, Mustafa ilk 11’i ile çıktı.

İlk yarıda hücum organizasyonları gerçekleştirmeye çalışan Beşiktaş, ilk ciddi pozisyonunu 30’uncu dakikada yakaladı. Mustafa'nın pasını doğrudan kaleye gönderen Joe Mario'nun şutunu kaleci Knett kurtardı.

Bu şut aynı zamanda ilk yarının tek pozisyonu oldu ve devre 0-0 sona erdi.

Teknik direktör Solskjaer ikinci yarıda onbiri tamamen değiştirdi ve sahaya Göktuğ, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha, Emirhan, Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih, Gedson, Can Keleş, Fahri ve Semih ile çıktı.

GOLLERİNİ İKİSİ DE KAFAYLA GELDİ

Siyah beyazlılar, 50’nci dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy'un vurduğu kafa ile 1-0 öne geçti.

53’üncü dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte kafayı vuran Salih Uçan Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

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