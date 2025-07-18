Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçına Bulgar hakem!

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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçına Bulgar hakem!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş ilk maçı 24 Temmuz'da evinde oynayacak.

BEŞİKTAŞ-SHAKTHAR DONETSK MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemini açıkladı. Buna göre; Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.

Dördüncü hakem olarak Radoslav Gidzhenov görev alacak. Ayrıca VAR koltuğunda Dragomir Draganov'a AVAR'da Nikola Popov eşlik edecek.

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