Beşiktaş Shaktar maçı kadrosunu bildirdi! 4 isim dahil edilmedi

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Beşiktaş Shaktar maçı kadrosunu bildirdi! 4 isim dahil edilmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda 4 isim kadroda kendisine yer bulamadı.

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, futbolcu listesine UEFA'ya bildirdi. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almıyor.

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Beşiktaş'ın listesinde yer alan futbolcular şöyle;

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurásek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadžiahmetović, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, João Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet: Tammy Abraham

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